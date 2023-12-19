Эксперт спрогнозировал возвращение зарубежных компаний в РФ в 2024 году

Фото: 123RF/TEA

Многие зарубежные компании захотят вернуться на российский рынок уже в следующем году. Такое мнение доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Максим Чирков выразил в эфире радио КП.

Названные ранее цифры в 1,5 триллиона долларов издержек из-за антироссийских санкций сильно занижены, в действительности они куда выше, уточнил он.

"В 2024 году мы увидим возвращение некоторых компаний из недружественных стран на российский рынок. Но не факт, что это получится, освобожденные ниши быстро занимаются", – отметил Чирков.

Параллельный бизнес не поможет экономике Европы, поскольку основной проблемой западных государств является понимание потребителей из РФ того факта, что можно ориентироваться на продовольственное разнообразие из других стран, заключил эксперт.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что ряд зарубежных инвесторов хотели сохранить свои проекты в России. Москва рассчитывает, что прагматизм возобладает и они вернутся, отметил глава кабмина. Вместе с тем он уточнил, что российская сторона с пониманием относится к ситуации, в которой оказались многие зарубежные инвесторы из-за действий собственных властей.

Компания Lamoda анонсировала открытие магазинов спортивных товаров