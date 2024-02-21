21 февраля, 16:57Экономика
Мосбиржа с 22 февраля вводит запрет на короткие продажи расписок на акции Qiwi
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московская биржа с 22 февраля вводит запрет на короткие продажи расписок на акции Qiwi и облигаций Киви Финанс. Об этом заявила торговая площадка на сайте.
На Мосбирже добавили, что изменения затронут фондовый рынок и рынок депозитов.
Утром 21 февраля Центробанк России отозвал у Киви Банка лицензию в связи с нарушением законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
Спустя время пополнение Qiwi-кошельков стало недоступным для клиентов. Кроме того, компания ограничила вывод денежных средств с кошельков в собственной системе, а платежные терминалы организации перестали функционировать в Москве.
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