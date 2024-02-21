Киви Банк проводил переводы похищенных средств в пользу дропперов – ЦБ

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Киви Банк проводил переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

По данным Центробанка, бизнес-модель Киви Банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для криптообменников, теневого игорного бизнеса.

Банк России заявил, что регулярно проводил с Киви Банком работу для снижения его участия в подобных операциях, однако он находил новые способы обхода мер регулятора. В ЦБ добавили, что за последние 12 месяцев пять раз применял меры к банку. В частности, дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.

По предварительной оценке Центробанка, у Киви Банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан. Возврат средств будет проходить в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, которые получены от реализации его активов и иного имущества. Это связано с тем, что обязательства по денежным средствам на электронных кошельках граждан не подлежат страхованию, объяснил регулятор.

ЦБ РФ отозвал у Киви Банка лицензию утром 21 февраля. Причиной этого стали нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ.

После этого стало недоступно пополнение Qiwi-кошельков. Также компания заблокировала вывод средств с кошельков в своей системе. Кроме того, платежные терминалы Qiwi перестали работать в Москве.

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