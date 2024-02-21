21 февраля, 11:46Экономика
Бизнес Qiwi, за исключением Киви Банка, работает штатно
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Не связанный с деятельностью Киви Банка бизнес Qiwi работает в обычном режиме. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
В сообщении сказано, что группа получила информацию от Центробанка. В Qiwi добавили, что разбираются в ситуации и позднее сообщат о дальнейших действиях.
Утром 21 февраля Банк России отозвал лицензию у Киви Банка. Это связано с тем, что банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.
Помимо этого, Киви Банк регулярно нарушал правила законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию террористической деятельности, подчеркивал ЦБ.
Позднее пополнение Qiwi-кошельков стало недоступно. Также компания заблокировала вывод средств с кошельков в своей системе. Центробанк, в свою очередь, напомнил, что страхование вкладов в стране не действует в отношении средств в электронных кошельках.
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