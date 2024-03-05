Киви Банк подал в суд иск против своих владельцев

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Киви Банк направил в Арбитражный суд Москвы иск против АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc, сообщает ТАСС.

Согласно данным судебной картотеки, иск подали 4 марта, однако требования в нем не заявлены. Дело является гражданским, а третьим лицом выступаем АО "Реестр".

Причины подачи иска дочерним банком пока не приводятся.

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка. В качестве причины такого решения регулятор назвал многочисленные нарушения законов.



Как уточнил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, Центробанк не нашел необходимости в санации Киви Банка. Эксперты выяснили, что при отзыве лицензии не произойдет "ничего страшного" для рынка, добавил он.

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