Депутат Хамитов предложил популяризировать физкультуру и спорт через СМИ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Депутат Госдумы Амир Хамитов направил в нижнюю палату парламента законопроект об усилении популяризации физкультуры, спорта, ГТО в СМИ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

Он предложил закрепить законодательно, что средства массовой информации должны пропагандировать спорт не менее 7% от общего объема вещания в неделю. Это коснется только тех ТВ-каналов и сетевых изданий, учредителями и соучредителями которых являются госорганы и представители местного самоуправления.

Также парламентарий уточнил, что речь идет не об увеличении числа занимающихся спортом, а об оздоровлении нации и росте продолжительности жизни. Он призвал СМИ привлекать к теме спорта и здорового образа жизни через положительные примеры и образы активной жизни.

"Влияние современных СМИ на сознание людей огромно. <...> Нужно использовать имеющиеся инструменты – в данном случае медийные – для благих целей", – сказал Хамитов в беседе с изданием.

Тем временем в столице не забывают и о развитии доступного спорта для горожан. Так, за 13 последних лет в Москве ввели в строй более 200 спортивных объектов. В городе регулярно тренируется более шести миллионов человек, а еще более 6 миллионов выбирают здоровый образ жизни.

