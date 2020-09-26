Один из двух выживших при крушении Ан-26 под Харьковом курсантов умер в больнице

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Один из двух выживших курсантов при крушении Ан-26 под Харьковом умер в больнице, сообщает РИА Новости.

В результате число жертв трагедии увеличилось до 26. Всего на борту было 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Двое курсантов выпрыгнули из самолета. Один из них сейчас находится в больнице.

Катастрофа произошла 25 сентября во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины.

Пока называются три основные версии причин катастрофы: ненадлежащее техническое обслуживание, техническая неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами. Министр обороны Украины Андрей Таран предположил, что самолет зацепился крылом за землю.

В Харьковской области из-за катастрофы 26 сентября объявили днем траура. На всей территории области приспустят государственный флаг Украины. Также на всех сооружениях органов государственной власти и других учреждений разместят траурные ленты. В субботу область посетит президент Украины Владимир Зеленский.

Видео: телеграм-канал Baza