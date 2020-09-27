Выживший курсант рассказал о крушении Ан-26 под Харьковом

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Курсант Вячеслав Золочевский, оставшийся в живых после крушения Ан-26 в Харьковской области, раскрыл обстоятельства произошедшего.

Как пишет издание "Суспильне", детали он рассказал главе областной администрации Алексею Кучеру, который посетил Золочевского в больнице.

"Мы его не нагружали вопросами, просто спросили, чем мы можем помочь. Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре", – рассказал Кучер.

Когда Золочевский пришел в себя, то покинул обломки самолета. Затем он увидел, что горит его товарищ, и начал тушить пламя. Однако второй выживший позже скончался в больнице.

Отмечается, что курсант помнит не все, так как в какой-то момент потерял сознание. По словам Кучера, он выжил, находясь в самолете.

По словам врачей, пострадавший находится в состоянии средней тяжести. При этом Кучер отметил, что "физически даже в удовлетворительном".

В то же время отец Золочевского добавил, что Вячеслав в результате крушения получил лишь ушибы, а выжил благодаря тому, что его "выбросило" из самолета.

Также мужчина рассказал, что сам пережил три падения самолета. "То, что сын выжил, – это говорит о том, что он сын своего отца", – приводит его слова издание "Сегодня".

Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в пятницу, 25 сентября, во время учебного полета возле города Чугуев. На борту, помимо экипажа, находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ.

Пока называются три основные версии катастрофы: ненадлежащее обслуживание, техническая неисправность, ошибка экипажа или лиц, ответственных за управление полетами. Предварительно, командир воздушного судна перед аварией по рации сообщил о проблемах с двигателем.