МИД РФ позитивно оценил признание Азербайджаном вины в инциденте с Ми-24

Фото: МЧС Республики Армения/ТАСС

Министерство иностранных дел РФ позитивно оценило признание Азербайджаном вины в инциденте со сбитым российским вертолетом Ми-24. Об этом пишет ТАСС.

"Отмечаем данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента", – рассказали в российском ведомстве.

Азербайджанская сторона заверила, что виновные понесут наказание, добавили в МИД РФ.

Ранее Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет. Представители республиканского МИД также уточнили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.

О крушении российского летательного аппарата сообщили в МЧС Армении в понедельник вечером. Отмечалось, что он упал у села Ерасх.

Позже информацию подтвердили в министерстве обороны РФ. Там заявили, что вертолет был сбит над территорией Армении вне зоны боевых действий.

Жертвами инцидента стали два члена экипажа. Еще одного человека госпитализировали с травмами.