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В мире

20:32

Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет

происшествия за рубежом

Видео: соцсети

Азербайджан сбил российский вертолет по ошибке, сообщили в МИД республики.

"9 ноября этого года в 18:30 (17:30 мск) на Нахичеванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации", – приводит РИА Новости сообщение азербайджанского ведомства.

Представители республиканского МИД также уточнили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.

О крушении российского летательного аппарата сообщили в МЧС Армении в понедельник вечером. Отмечалось, что он упал у села Ерасх.

Позже информацию подтвердили в министерстве обороны РФ. Там заявили, что вертолет был сбит над территорией Армении вне зоны боевых действий.

Жертвами инцидента стали два члена экипажа, еще одного человека госпитализировали с травмами.

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