В Кремле опровергли связь инцидента с Ми-24 и договоренностей по Карабаху

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Фото: МЧС Республики Армения/ТАСС
Договоренность о прекращении огня в районе Нагорного Карабаха не связана с инцидентом со сбитым российским вертолетом Ми-24. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Работа над договоренностью началась задолго до инцидента", – подчеркнул Песков в интервью ТАСС.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали трехстороннее соглашение о прекращении войны в районе Нагорного Карабаха. Оно начало действовать с 00:00 10 ноября.
Стороны также договорились о размещении российских миротворцев в зоне конфликта. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых в данный момент позициях.
Накануне российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении. Отмечалось, что он упал у села Ерасх.
Позже информацию подтвердили в министерстве обороны РФ. Там заявили, что вертолет был сбит над территорией Армении вне зоны боевых действий.
Жертвами инцидента стали два члена экипажа. Еще одного человека госпитализировали с травмами.
Российский вертолет Ми-24 сбили над Арменией
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