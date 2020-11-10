В Кремле опровергли связь инцидента с Ми-24 и договоренностей по Карабаху

Фото: МЧС Республики Армения/ТАСС

Договоренность о прекращении огня в районе Нагорного Карабаха не связана с инцидентом со сбитым российским вертолетом Ми-24. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Работа над договоренностью началась задолго до инцидента", – подчеркнул Песков в интервью ТАСС.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали трехстороннее соглашение о прекращении войны в районе Нагорного Карабаха. Оно начало действовать с 00:00 10 ноября.

Стороны также договорились о размещении российских миротворцев в зоне конфликта. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых в данный момент позициях.

Накануне российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении. Отмечалось, что он упал у села Ерасх.

Позже информацию подтвердили в министерстве обороны РФ. Там заявили, что вертолет был сбит над территорией Армении вне зоны боевых действий.

Жертвами инцидента стали два члена экипажа. Еще одного человека госпитализировали с травмами.