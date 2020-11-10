В Азербайджане возбудили дело после инцидента с вертолетом РФ

Фото: ТАСС/МЧС Республики Армения

В Азербайджане возбудили уголовное дело о халатном отношении к службе из-за инцидента с российским вертолетом. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры республики.

"Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики незамедлительно начала расследование инцидента, и для тщательного, полного и объективного расследования деталей инцидента генеральный прокурор возбудил дело по статье 342.2 Уголовного кодекса ("Халатное отношение к службе, повлекшее смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях")", – говорится в сообщении.

Сообщается, что прокуратура совместно с военными экспертами осмотрели ракетные установки и информационные системы, а также допросили военнослужащих той воинской части, где был произведен пуск ракеты. Помимо этого, были изъяты необходимые документы и проведены другие следственные мероприятия.

"В настоящее время проводятся интенсивные следственные мероприятия для установления личности преступника или виновных и привлечения их к ответственности", – говорится в сообщении.

Накануне российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении. Отмечалось, что он упал у села Ерасх. Позже информацию подтвердили в министерстве обороны РФ. Там заявили, что вертолет был сбит над территорией Армении вне зоны боевых действий. Жертвами инцидента стали два члена экипажа. Еще одного человека госпитализировали с травмами.