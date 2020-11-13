Помощник Алиева назвал неуместными слова посла о крушении Ми-24

Фото: ТАСС/МЧС Республики Армения

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал неуместным заявление посла в России Полада Бюльбюль оглы об уничтожении российского военного вертолета на территории Армении РИА Новости.

Накануне дипломат прокомментировал трагедию словами: "На войне как на войне – всякое может быть". В МИД РФ жестко отреагировали на такое заявление. В ведомстве напомнили, что ожидают скорейшей реализации заверений Ильхама Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета Ми-24.

"Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", – говорится в заявлении министерства.

После этого Баку поспешил исправить ситуацию. Как подчеркнул Гаджиев, заявления руководителей дипломатических представительств Азербайджана не должны противоречить официальной позиции Баку.

Атака на вертолет Ми-24 была произведена со стороны азербайджанских военных 9 ноября. Летательный аппарат сбили залпом из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения за сбитый вертолет и заявил о готовности выплатить компенсацию за произошедшее. В стране также возбудили уголовное дело для расследования трагедии.

Владимир Путин в ходе совещания с представителями военных и силовых ведомств поручил министру обороны страны Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших при крушении вертолета.

