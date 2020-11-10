Путин поручил оказать помощь семьям погибших при крушении вертолета в Армении

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Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших при крушении вертолета в Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прошу министра обороны оказать помощь семьям погибших", – заявил глава государства на совещании с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Президент также почтил память погибших минутой молчания.

Трагедия произошла накануне. Азербайджанские военные сбили российский вертолет Ми-24, сопровождающий наземную колонну. Атака была произведена из переносного зенитно-ракетного комплекса.

В результате происшествия погибли два члена экипажа, еще одного госпитализировали.

Позднее Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого последний принес извинения за произошедшее.

В Азербайджане после крушения вертолета возбудили уголовное дело. Оно рассматривается по статье о халатности должностных лиц.

