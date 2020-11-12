Размер компенсации за сбитый Баку российский вертолет пока не определен

18:05
Фото: ТАСС/МЧС Республики Армения
Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы заявил, что страны пока не определили размер компенсации за сбитый азербайджанскими военными российский вертолет. Об этом сообщает РИА Новости.
"Азербайджанская сторона готова на все компенсации, которые нужно будет возместить и семьям, и государству, или военному ведомству", – подчеркнул дипломат.
Атака на вертолет Ми-24 была произведена со стороны азербайджанских военных 9 ноября. Летательный аппарат сбили залпом из переносного зенитно-ракетного комплекса.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения за сбитый вертолет и заявил о готовности выплатить компенсацию за произошедшее. В стране также возбудили уголовное дело для расследования трагедии.
Владимир Путин в ходе совещания с представителями военных и силовых ведомств поручил министру обороны страны Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших при крушении вертолета.
В Азербайджане расследуют уголовное дело о сбитом российском вертолете
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