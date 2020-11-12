Размер компенсации за сбитый Баку российский вертолет пока не определен

Фото: ТАСС/МЧС Республики Армения

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы заявил, что страны пока не определили размер компенсации за сбитый азербайджанскими военными российский вертолет. Об этом сообщает РИА Новости.

"Азербайджанская сторона готова на все компенсации, которые нужно будет возместить и семьям, и государству, или военному ведомству", – подчеркнул дипломат.

Атака на вертолет Ми-24 была произведена со стороны азербайджанских военных 9 ноября. Летательный аппарат сбили залпом из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения за сбитый вертолет и заявил о готовности выплатить компенсацию за произошедшее. В стране также возбудили уголовное дело для расследования трагедии.

Владимир Путин в ходе совещания с представителями военных и силовых ведомств поручил министру обороны страны Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших при крушении вертолета.

