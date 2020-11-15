Захарова ответила польскому чиновнику, обвинившему РФ в порче репутации Варшавы

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польше стоит следить за сохранением захоронений и памятников воинам Красной армии, которые освобождали Европу от фашизма. Это стране необходимо делать, если она заботится о своем международном образе.
Ее слова стали ответом на выражение пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина о том, что Россия атакует республику в информационном поле и пытается создать ее плохую репутацию путем выставления страны перед Европой проблемной.
На своей странице в Facebook Захарова прокомментировала данный вопрос.
"Столько лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов. История Второй мировой войны, крушение президентского самолета под Смоленском, плачевные итоги цветных революций в Европе, инфодемия периода коронавируса – во всем этом и многом другом, по логике ряда представителей официальной Варшавы, нужно обвинять Россию", – отметила Захарова.
Ранее высказыванию Жарина дал оценку и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он заявил, что в Польше на государственном уровне политики реализуют антироссийские настроения. По его словам, республика пытается выставить себя борцом "демократического Запада" с "авторитарным Востоком".
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