В Совфеде ответили на обвинения Польши в адрес России об испорченной репутации

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Польша обвиняет Россию в намерении испортить репутацию республики, поскольку страна является одной из наиболее антироссийски настроенных в Европе. Ничего общего с реальностью заявления Варшавы не имеют, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Цинично, неприемлемо и не имеет никакого отношения к реалиям. Так что это из серии "с больной головы на здоровую", – ответил Косачев на сообщение Польши.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Москва атакует Варшаву в информационном поле. По его словам, в России намеренно портят репутацию Польши путем выставления ее перед Европой проблемной страной.
Косачев подчеркнул, что в Польше на государственном уровне политики реализуют антироссийские настроения. По его словам, республика пытается выставить себя борцом "демократического Запада" с "авторитарным Востоком".
"Можно найти десятки, а быть может и сотни официальных заявлений официальных польских политиков, дискредитирующих Россию и дискриминирующих ее репутацию. Смысл такой политики – заручиться дополнительной поддержкой союзников в роли "прифронтового государства Польша", – приводит ТАСС слова сенатора.
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