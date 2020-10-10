Латвия выдворила в Россию главу общества военных ветеранов

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Фото: facebook.com/aleksandr.gaponenko.9
Латвия выслала председателя латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд в Россию. Как сообщил в Facebook правозащитник Александр Гапоненко, он был задержан 9 октября местными силовыми органами.
Полковник в отставке и гражданин РФ под охраной был препровожден в центр содержания нелегальных мигрантов в поселке Муцениеки. Затем Ноланда принудительно выдворили из Латвии.
Уже на территории России он почувствовал себя плохо, сообщил ТАСС глава псковского территориального представительства МИД РФ Александр Иванов. Иванов указал, что Ноланд готовился к операции на сердце.
Дипломат добавил, что Ноланд до этого проживал в Латвии, где ему предъявили обвинение в угрозе национальной безопасности. "Но они не объясняют, что это такое. Наши дипломаты даже не знают объяснения", – сказал Иванов.
По словам Гапоненко, формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство. Однако правозащитник связал действия властей с недовольством по поводу активность бывших российских военных.
Организация насчитывала почти две тысячи человек, а также имела 22 отделения в Латвии. Общество отстаивало интересы военных пенсионеров и оказывало помощь нуждающимся.
Оно также принимало участие в организации выборов в российские органы власти, так как многие его члены являются гражданами РФ.
Кроме того, Норвинд руководил славянским общественно-культурным центром "Гармонь". В частности, он помогал организовывать праздничные концерты на 9 мая, где звучали прославлявшие победу над нацизмом советские песни.
В 2019 году Служба госбезопасности Латвии устроила проверку в связи с открытием в Риге магазина одежды рэпера Тимати, где продается одежда с символикой России.
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