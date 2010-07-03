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Культура

17:06

Григория Лепса объявили персоной нон грата в Латвии

общество культура

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Известного певца Григория Лепса объявили персоной нон грата в Латвии.

Как сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, гражданин России Григорий Лепсверидзе (настоящее имя певца) не сможет попасть в Латвию, причем запрет действует неопределенное время. Об этом сотрудник ведомства написал на личной странице в социальной сети Facebook.

"На основании оценки Службы государственной безопасности и части 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Григория Лепса в список лиц, чей въезд в Латвийскую Республику нежелателен", – заявил Ринкевич.

Сейчас в черном списке Латвии указаны несколько тысяч человек, в том числе многие российские граждане. В разные годы въезд на территорию прибалтийской страны запрещали и другим артистам. В их число попадали Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев.

Ограничение на въезд для иностранцев базируется на пункте 2 статьи 61 латвийского закона "Об иммиграции", как сообщает РБК. При этом черные списки открыто не публикуются.

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