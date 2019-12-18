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Москва 24

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Общество

16:11

Квартиру Киркорова продадут для возмещения долга по кредиту

суды общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный суд взыскал с Филиппа Киркорова 779 тысяч евро в пользу латвийского банка ABLV по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, суд постановил взыскать долг через заложенное по договору имущество – квартиру певца, стоимость которой составляет более 193 миллионов рублей.

Под обращение также попали "улучшения и принадлежности, которые находятся в постоянной связи с квартирой". Речь идет о духовом шкафе, четырех кондиционерах и кофемашине.

Ранее Таганский суд Москвы обязал Киркорова выплатить 651 тысячу евро плюс около 20 тысяч евро процентов банку ABLV Bank. Изначально банк рассчитывал отсудить у артиста около 4 миллионов евро. В 2016 году певец покупал в Латвии квартиру и взял на это кредит. Долг он так и не закрыл.

При этом ABLV был вынужден остановить деятельность и начать процедуру самоликвидации в 2018 году из-за причастности банка к международным схемам отмывания денег.

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