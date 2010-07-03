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15:39

Латвийский банк подал в суд иск на Киркорова

культура суды общество

15:39

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Ликвидируемый латвийский банк ABLV Bank подал в Таганский районный суд Москвы иск о взыскании с Филиппа Киркорова 651 тысячу евро задолженности по кредитному договору, сообщает Агентство "Москва".

Предварительное заседание по делу назначено на 1 октября. Уточняется, что исковое заявление поступило к Киркорову и компании "Филипп Киркоров Продакшн". Певец проходит как заемщик, а его продюсерская компания как поручитель.

"Сумма основного долга составляет 651 тысячу евро плюс штраф, неустойка и проценты, сумма огромная, но назвать ее не могу", – рассказала подробности пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

По данным телеграм-каналов, банк требует выплат по просроченной ипотеке – якобы в 2016 году певец покупал в Латвии квартиру и взял на это 651 тысячу евро. Спустя годы Киркоров долг так и не закрыл.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета артиста в Сбербанке и СДМ-Банке. Однако генеральный директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак опроверг эту информацию.

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культура суды общество

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