С Киркорова требуют 7,6 млн рублей за неоплаченный ремонт дома

В Таганский районный суд Москвы поступил иск от одной из строительных фирм – ее представители требуют взыскать с известного певца Филиппа Киркорова 7,6 миллиона рублей, которые якобы не были выплачены музыкантом за ремонт его подмосковного дома. Об этом Агентству "Москва" рассказала пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.
Отмечается, что дом, о котором идет речь, находится в Одинцовском районе. Истец заявляет, что Киркоров остался должен фирме 7 миллионов 660 тысяч 666 рублей, при этом все работы на объекте были выполнены в полном объеме и в срок.
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