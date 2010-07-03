С Киркорова требуют 7,6 млн рублей за неоплаченный ремонт дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Таганский районный суд Москвы поступил иск от одной из строительных фирм – ее представители требуют взыскать с известного певца Филиппа Киркорова 7,6 миллиона рублей, которые якобы не были выплачены музыкантом за ремонт его подмосковного дома. Об этом Агентству "Москва" рассказала пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Отмечается, что дом, о котором идет речь, находится в Одинцовском районе. Истец заявляет, что Киркоров остался должен фирме 7 миллионов 660 тысяч 666 рублей, при этом все работы на объекте были выполнены в полном объеме и в срок.

По факту подачи иска была назначена беседа.