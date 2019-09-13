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08:06 (обновлено 13.09.2019 12:03)

Представитель Киркорова опроверг информацию о блокировке его счетов

культура общество

08:06

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ФНС заблокировала счета Филиппа Киркорова

Генеральный директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак опроверг информацию о том, что Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета Народного артиста РФ.

"Первый раз слышу о блокировке счетов. У нас счета не заблокированы", – пояснил он. Рыбак предположил, что появившиеся сообщения – это журналистская утка.

Ранее Агентство "Москва" сообщило со ссылкой на ФНС, что счета артиста в Сбербанке и СДМ-Банке заблокированы.

В конце августа Филипп Киркоров высказался нецензурной бранью в адрес организаторов музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи. Он был недоволен тем, что подготовка к его номеру пошла не по плану. Артист заявил, что шоу не начнется, пока он не закончит репетицию.

Представители исполнителя рассказали, что подготовка к премьере песни "Лунный гость" потребовала много времени и внимания. Для нее задействовали международных специалистов, поэтому артист позволил себе негативные высказывания в адрес организаторов.

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культура общество

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