Пресс-служба Киркорова объяснила скандал на "Новой волне"

В пресс-службе Филиппа Киркорова объяснили резкое поведение певца на репетиции во время фестиваля "Новая волна".
Представители исполнителя рассказали, что подготовка к премьере песни "Лунный гость" потребовала много времени и внимания. Для нее задействовали международных специалистов, поэтому артист позволил себе негативные высказывания в адрес организаторов, цитирует представителей артиста РИА Новости.
"Премьеру песни "Лунный гость" готовили несколько месяцев с международной командой... Подготовка к номеру потребовала больше внимания и времени, так как артист – перфекционист. Под горячую руку попали технические службы, которые не вовремя решили пойти на обед", – сообщили в пресс-службе. Там же добавили, что публика встретила Киркорова овациями.
Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров высказался нецензурной бранью в адрес организаторов музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи. Он был недоволен тем, что подготовка к его номеру пошла не по плану. Артист заявил, что шоу не начнется, пока он не закончит репетицию.
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