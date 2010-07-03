Филипп Киркоров устроил скандал на "Новой волне"

Певец Филипп Киркоров высказался нецензурной бранью в адрес организаторов музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи, передает "Пятый канал".
Артист возмутился из-за того, что подготовка к его номеру пошла не по плану. Он заявил, что, пока он не отрепетирует выступление, шоу не начнется.
Один из присутствующих в это время на площадке снял это на камеру и выложил в интернет. Поклонники певца стали его оправдывать. Они считают, что Киркоров разозлился справедливо, другие же оказались недовольны таким поступком.
В июле стало известно об иске от одной из строительных фирм к артисту. Ее представители требуют взыскать с него 7,6 миллиона рублей, которые якобы не были выплачены музыкантом за ремонт его подмосковного дома в Одинцовском районе.
В июне сообщалось, что суд не стал удовлетворять иск к Киркорову на 272 миллиона рублей о нарушении авторских прав от французского исполнителя Дидье Маруани. Истец утверждал, что ответчики незаконно использовали фрагмент песни Маруани Symphonic Space Dream в песне "Жестокая любовь".
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