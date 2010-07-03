Киркоров прокомментировал новости о своем заказном убийстве

Филипп Киркоров прокомментировал информацию о своем заказном убийстве. Он опубликовал большой пост в своем Instagram. Артист заявил, что все сведения, о которых сообщалось ранее, являются ложными.
Он отметил, что у него, а также Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которых тоже касалась информация, есть чувство юмора, и артисты не приняли эти информационные вбросы близко к сердцу.
"А еще, сегодня, 13 марта, наверно именно таким вот своеобразным методом, СМИ решили отметить ровно год выхода в свет моего хита всех времен и народов "ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ СИНИЙ", именно под полной "синькой" можно придумать и поверить в подобный бред!!!" – пишет Киркоров (авторская орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.)
Также певец поблагодарил свою аудиторию за поддержку и за помощь в "борьбе с ложью и глупостью, порой так активно мешающей жить и говорить правду".
Ранее уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев, обвиняемый в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, признался, что собирался убить певца по заказу известного телеведущего и юмориста Максима Галкина.
Злоумышленник заявил, что, когда он был в Москве в 2017 году, к нему подошел Галкин и предложил 2 миллиона рублей за убийство Киркорова. Якобы артист хотел устранить короля российской поп-музыки из-за ревности к своей супруге Алле Пугачевой. Мужчина согласился, после чего якобы получил аванс в 1 миллион рублей, мобильный телефон и сим-карту. Галкин ответил на это, сказав, что у Казуева проснулась фантазия и весеннее обострение.
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