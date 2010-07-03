"Весеннее обострение". Галкин ответил на обвинения в покушении на Киркорова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Максим Галкин прокомментировал признание Хидирнеби Казуева, обвиняемого в покушении на теракт. Последний заявил, что юморист заказал убийство Филиппа Киркорова. Видео с комментарием шоумен опубликовал в своем Instagram.

"Люди просыпаются, и не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе", – с иронией заявил он.

Юморист пожурил журналистов за их безудержную фантазию и попросил не беспокоить Филиппа Киркорова. Он пошутил, что поп-король очень расстроен тем, что его жизнь оценили всего лишь в два миллиона рублей.

Ранее стало известно, что уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев, обвиняемый в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, признался, что собирался убить певца по заказу известного телеведущего и юмориста Максима Галкина.

По словам Казуева, когда он был в Москве в 2017 году, к нему подошел Галкин и предложил два миллиона рублей за убийство Киркорова. Якобы артист хотел устранить короля российской поп-музыки из-за ревности к своей супруге Алле Пугачевой. Мужчина согласился, после чего якобы получил аванс в миллион рублей, а также мобильный телефон и сим-карту.

По версии следствия, Казуев вместе с Габибулой Халдузовым, Самиром Ибрагимовым и Шамилем Магомедовым весной 2017 года решили вступить в ряды запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Все они, кроме Магомедова, разрабатывали сценарий теракта на концерте. Преступление предотвратили полицейские, охранявшие территорию концертного зала, где выступал Киркоров.