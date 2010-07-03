Обвиняемый в покушении на Киркорова сослался на Галкина

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Уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев, обвиняемый в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, рассказал о цели взрыва. Он признался, что собирался убить певца по заказу известного телеведущего и юмориста Максима Галкина, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на адвоката обвиняемого Исрафила Гададова.

По словам Казуева, когда он был в Москве в 2017 году, к нему подошел Галкин и предложил два миллиона рублей за убийство Киркорова. Якобы артист хотел устранить короля российской поп-музыки из-за ревности к своей супруге Алле Пугачевой. Мужчина согласился, после чего якобы получил аванс в миллион рублей, а также мобильный телефон и сим-карту.

Обвиняемый призвал допросить Галкина, Киркорова и Пугачеву, однако следствие отклонило его ходатайство, поскольку решило, что цель показаний – необоснованно затянуть ход расследования по делу. Тем не менее адвокат отметил, что будет добиваться проверки этой версии.

По версии следствия, Казуев вместе с Габибулой Халдузовым, Самиром Ибрагимовым и Шамилем Магомедовым весной 2017 года решили вступить в ряды запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Все они, кроме Магомедова, разрабатывали сценарий теракта на концерте. Преступление предотвратили полицейские, охранявшие территорию концертного зала, где выступал Киркоров.