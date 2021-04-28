Жена Грачевского рассказала о захвате "Ералаша" и планах обратиться в суд

Нешуточные страсти разгорелись вокруг наследства покойного худрука "Ералаша" Бориса Грачевского. Вдова и бывшая жена режиссера обвинили его помощника в подделке подписей и захвате юмористического киножурнала. Рассказываем подробности скандала.



"С нами не считаются"

В конце марта СМИ сообщили, что новым генеральным директором "Ералаша" стал Аркадий Григорян, который являлся соучредителем компании. Войдя в должность, он пообещал, что будет "много и усердно работать".





Аркадий Григорян генеральный директор "Ералаша" Для нас важно продолжать съемки всеми любимых сюжетов киножурнала... В этом году проведем VI ежегодный большой фестиваль "Ералаш", который традиционно объединяет талантливых детей со всей России и стран СНГ. Главный приз фестиваля – главная роль в "Ералаше.

Как выяснилось, родных покойного руководителя киножурнала такие перестановки сильно удивили. Тогда вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская заявляла, что ее мнения по поводу такого назначения никто не спрашивал. Более того, со слов женщины, она сама обо всем узнала из прессы. Позднее к ней присоединилась бывшая супруга режиссера Анна Грачевская. Она утверждает, что назначение произошло без соблюдения всех корпоративных аспектов.

На своих страницах в Instagram женщины опубликовали скандальные подробности того, что сейчас происходит с наследством покойного руководителя киножурнала. По словам Белоцерковской, у Грачевского был человек, который 23 года занимался хозяйственной деятельностью компании. Режиссер доверял ему полностью, подчеркнула вдова.





Екатерина Белоцерковская вдова Бориса Грачевского Однако тот, воспользовавшись его доверием и злоупотребив правом, понимал, что Борис Юрьевич как творческий человек не уделяет внимания различным юридическим и корпоративным аспектами деятельности компании, и получил полный контроль над его компанией. Фактически все наследие Бориса Юрьевича, которое он выстраивал 47 лет, перешло в руки этого человека.

Вместе с тем она опубликовала результаты исследования почерка, согласно которому подпись Грачевского в документах якобы является подделкой. Белоцерковскую поддержала и бывшая жена худрука "Ералаша", которая также опубликовала данные экспертизы. По словам женщины, Грачевский не допустил бы того, что сейчас происходит.

"У нас нет ответов на вопросы, нам не отвечают, не считаются с нами... С супругой! С несовершеннолетними детьми! Мы выставляем на суд общественности те достоверные факты, которые привели нас в шок!" – написала Анна в своем Instagram.

По данным СМИ, Грачевскому в собственной компании принадлежит всего 49%. Остальная часть находится во владении Григоряна. Белоцерковская категорически против такого раздела имущества, о чем сообщила журналистам.





Екатерина Белоцерковская вдова Бориса Грачевского У нас остается один вариант – это обращаться в суд, в правоохранительные органы, решать вопрос прямо.

По словам вдовы, Григорян сначала якобы долгое время не отдавал документы по "Ералашу" нотариусу. "Потом наконец-то он выдал документы, и в договоре присоединения мы видим подпись не Бориса Юрьевича. Естественно, у нас шок", – комментирует она.

Белоцерковская подчеркнула, что была уверена в порядочности Григоряна, поскольку ему доверял Грачевский.

"Я даже Ане говорила, мы же все понимаем, что он номинальный держатель с долей. Я говорила, что он вернет всем доли, он порядочнейший человек. Но тишина, никто ничего не делает, и мы уже понимаем, что поведение стало ко мне как к супруге из ряда вон выходящее. Прямо решили спросить, сделали экспертизу – видим, что это не Борина подпись, окончательный шок", – заявила она.



"Удивительные чудеса"

Сам новый гендиректор "Ералаша" Аркадий Григорян сдержанно ответил на обвинения в свой адрес. Он пояснил журналистам, что его фамилия нигде не фигурирует.

"Наверное, нужно пойти в соответствующие органы и заявить об этом. Ко мне никаких претензий не было, там нигде моей фамилии не было", – подчеркнул он.

При этом подписчиков и знакомых вдовы и бывшей жены Грачевского ситуация возмутила. Певец Прохор Шаляпин под публикацией Анны написал: "Удивительные чудеса. Очень надеюсь, что справедливость восторжествует после публичной огласки!!! Мы с тобой".

Подписчики Белоцерковской посоветовали не спускать дело на тормозах и обязательно бороться.





Ирина подписчица Екатерины Белоцерковской Ты сильная и с этим справишься. Тут уже дело даже не материально, а все же за имя, за семью, за наследников. Удачи и успеха тебе! А поддержит тебя вся страна!

Другие же писали, что ситуация действительно непростая, но бороться надо. "Жаль, что все и сразу. Берегите себя и малыша. Вы справитесь", – поддержала вдову подписчица.

По словам большинства, справедливость рано или поздно восторжествует. "За все рано или поздно придется платить", – написали пользователи Instagram.