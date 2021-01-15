Якубович прокомментировал смерть Грачевского

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Телеведущий Леонид Якубович высказался о смерти художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского, передает RT.

Он отметил, что с артистом был знаком более 30 лет. Якубович подчеркнул, что ему тяжело говорить об этом.

"Я устал терять людей, поэтому мне больше нечего сказать", – заявил телеведущий.

Борис Грачевский умер на 72-м году жизни. Сообщалось, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция. До этого он был госпитализирован и находился в стабильном тяжелом состоянии. Затем его перевели в реанимацию.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. После окончания Калининградского механического техникума он проходил службу в Советской армии (1968 год).

В 1974 году Грачевский вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш". До 1984 года Грачевский был директором журнала, а впоследствии стал его художественным руководителем.

Грачевский поставил художественные фильмы "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония". Многим также он знаком по ролям в фильмах "Мексиканский вояж Степаныча", "Короткие волны" и "Трое сверху".