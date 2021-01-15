Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище – СМИ

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

О смерти Бориса Грачевского стало известно в четверг, 14 января. Сообщалось, что причиной его смерти стал коронавирус.

Известно, что Грачевский находился в больнице в тяжелом состоянии. Сначала он проходил лечение дома, однако позднее его перевели в реанимацию.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом он стал основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш".