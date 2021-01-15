Коллеги Бориса Грачевского выразили соболезнования в связи с его смертью

Вечером 14 января не стало художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского. Он скончался на 72-м году жизни. Рассказываем, каким режиссера запомнили коллеги.



Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

"Его любили миллионы мальчишек и девчонок"

Грачевский в последние дни жизни боролся с коронавирусом. В одну из московских больниц с COVID-19 его госпитализировали в конце декабря. В канун Нового года стало известно, что Грачевский переведен в реанимацию.

В интервью "Собеседнику" худрук "Ералаша" ранее рассказал, что бороться с коронавирусом ему помогает супруга Екатерина Белоцерковская.





Борис Грачевский худрук журнала "Ералаш" В моей печальной болячке был страшный пик, но рядом со мной была моя любовь. Несмотря на свою хрупкую фигурку, она вытащила меня на руках из этой болезни. Надо видеть, сколько было эмоций вложено в мое здоровье.

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский также незадолго до смерти режиссера связывался с ним. По его словам, тот "все говорил, что кирдык коронавиру", и даже прислал несколько фотографий. Однако утром 14 января друг Грачевского, актер Владимир Долинский сообщил печальные новости о его тяжелом состоянии. Он рассказал, что художественный руководитель "Ералаша" в медикаментозном сне.

Вечером того же дня стало известно, что Грачевский умер на 72-м году жизни. По словам председателя общественного совета Федерации еврейских общин России Боруха Горина, причиной смерти стал именно COVID-19.

Смерть мужа Белоцерковская прокомментировала у себя в Instagram.

"Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу... Я хочу быть с тобой... Почему? За что???" – написала она.

Соболезнования в связи со смертью художественного руководителя "Ералаша" выразил и Сергей Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Человек щедрой души, он посвятил свое творчество самой важной зрительской аудитории – детям. Веселые и ироничные, добрые и мудрые истории киножурнала "Ералаш" воспитывали без принуждения и учили без скучных назиданий. За этот талант говорить просто о самом главном, Бориса Грачевского любили миллионы мальчишек и девчонок, а также их родители.

Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала Грачевского выдающимся организатором, который отдавался любимому делу без остатка.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Самая добрая память о Борисе Юрьевиче, настоящем волшебнике, подарившем счастливое детство многим советским и российским детям, навсегда останется в сердцах его преданных зрителей, друзей и коллег", – процитировала Любимову пресс-служба ведомства.

Актриса театра и кино Ольга Кузьмина в разговоре с Москвой 24 назвала Грачевского жизнерадостным и энергичным человеком.

"Честно, сложно сейчас говорить, потому что не очень хочется в это верить. Настолько он был всегда жизнерадостным и энергичным, что будто бы это не связывается с ним то, что его больше нет", – отметила Кузьмина.





Ольга Кузьмина актриса театра и кино В нем всегда было столько энергии, столько жизни, столько оптимизма, что это какие-то две совершенно не связанные между собой вещи: Борис Юрьевич и его отсутствие. Поэтому сейчас это все сложно понять, сложно принять и непонятно, как дальше будет жить "Ералаш" без него, потому что это такие же неразлучные два живых организма. То, что без него будет грустнее, это точно.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, в столице могут установить памятную табличку худруку "Ералаша".

"Я знал, что ему все тяжелее и тяжелее становилось. Я думаю, что Боря очень многое сделал в своей профессии, на студии нашей Горького. И, конечно, я думаю, появится памятная табличка, вне всякого сомнения", – сказал он.

Юморист Максим Галкин назвал Грачевского "частью нашего детства".

"Не стало Бори Грачевского, нет слов, что ж за напасть такая с этой болезнью. Светлый, жизнерадостный, часть детства нашего", – написал Галкин в своем Instagram, выразив соболезнования вдове режиссера Екатерине Белоцерковской.



Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

"Я люблю своих маленьких зрителей"

Борис Грачевский – коренной москвич, родился в столице 18 марта 1949 года в семье культработника. На сцене он с самого детства, уже с пяти лет участвовал в концертных номерах своего папы. А в 10 лет впервые поставил новогодний праздник как режиссер.

С образованием в сфере культуры у него сложились непростые отношения. В 1968 году Грачевский окончил Калининградский механический техникум в Королеве, а через год решился на учебу во ВГИК. Однако он закончит его лишь спустя 23 года.

Параллельно с учебой Грачевский работал в кино. Он организовывал производство на картинах таких режиссеров, как Василий Шукшин и Марк Донской. В 1974 году наступает поворотный момент в его жизни и карьере. Грачевский вместе с драматургом Александром Хмеликом создал детский киножурнал "Ералаш", где работал директором и художественным руководителем.





Борис Грачевский худрук журнала "Ералаш" Я люблю своих маленьких зрителей и очень переживаю, чтобы они меня не разлюбили, дети – это мой воздух. Они для меня все. Если что-то у нас не получается, мы берем и переделываем. Кому-то смешно то, кому-то это, но халтуры у нас не будет никогда, я работаю на результат. И мой внутренний редактор всегда спрашивает, что интересно ребенку. Мы должны быть свежими, современными, сегодняшними.

Сначала "Ералаш" советские дети смотрели в кинотеатрах, затем его начали показывать на телевидении. По одной из легенд, название юмористического киножурнала основатели подсмотрели в письме некой советской школьницы. Однако позже Грачевский признался, что "Ералаш" предложила дочь Хмелика Мария.

Киножурнал благодаря личному участию Грачевского сумел пережить непростые 90-е годы. Чтобы спасти "Ералаш", он вложил в него собственные деньги и нашел спонсоров. За историю киножурнала в съемках принимали участие такие юные будущие звезды эстрады, как Юлия Волкова, Сергей Лазарев, Влад Топалов и Наталья Ионова, которую мы знаем как Глюкозу. В сериях часто появлялись и состоявшиеся знаменитости, такие как Леонид Ярмольник, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Геннадий Хазанов.

В 2000 году Грачевскому присвоили звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". Спустя девять лет он был награжден орденом Почета. В 2010 году – премией правительства РФ в области культуры, а в 2019 году – орденом Дружбы.

Москва 24 выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и поклонникам творчества Бориса Грачевского.

Никита Камзин, Анатолий Федотов