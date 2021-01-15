Коллеги Бориса Грачевского выразили соболезнования в связи с его смертью

Вечером 14 января не стало художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского. Он скончался на 72-м году жизни. Рассказываем, каким режиссера запомнили коллеги.
"Его любили миллионы мальчишек и девчонок"
Грачевский в последние дни жизни боролся с коронавирусом. В одну из московских больниц с COVID-19 его госпитализировали в конце декабря. В канун Нового года стало известно, что Грачевский переведен в реанимацию.
В интервью "Собеседнику" худрук "Ералаша" ранее рассказал, что бороться с коронавирусом ему помогает супруга Екатерина Белоцерковская.
Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский также незадолго до смерти режиссера связывался с ним. По его словам, тот "все говорил, что кирдык коронавиру", и даже прислал несколько фотографий. Однако утром 14 января друг Грачевского, актер Владимир Долинский сообщил печальные новости о его тяжелом состоянии. Он рассказал, что художественный руководитель "Ералаша" в медикаментозном сне.
Вечером того же дня стало известно, что Грачевский умер на 72-м году жизни. По словам председателя общественного совета Федерации еврейских общин России Боруха Горина, причиной смерти стал именно COVID-19.
Смерть мужа Белоцерковская прокомментировала у себя в Instagram.
"Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу... Я хочу быть с тобой... Почему? За что???" – написала она.
Соболезнования в связи со смертью художественного руководителя "Ералаша" выразил и Сергей Собянин.
Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала Грачевского выдающимся организатором, который отдавался любимому делу без остатка.
"Самая добрая память о Борисе Юрьевиче, настоящем волшебнике, подарившем счастливое детство многим советским и российским детям, навсегда останется в сердцах его преданных зрителей, друзей и коллег", – процитировала Любимову пресс-служба ведомства.
Актриса театра и кино Ольга Кузьмина в разговоре с Москвой 24 назвала Грачевского жизнерадостным и энергичным человеком.
"Честно, сложно сейчас говорить, потому что не очень хочется в это верить. Настолько он был всегда жизнерадостным и энергичным, что будто бы это не связывается с ним то, что его больше нет", – отметила Кузьмина.
По словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, в столице могут установить памятную табличку худруку "Ералаша".
"Я знал, что ему все тяжелее и тяжелее становилось. Я думаю, что Боря очень многое сделал в своей профессии, на студии нашей Горького. И, конечно, я думаю, появится памятная табличка, вне всякого сомнения", – сказал он.
Юморист Максим Галкин назвал Грачевского "частью нашего детства".
"Не стало Бори Грачевского, нет слов, что ж за напасть такая с этой болезнью. Светлый, жизнерадостный, часть детства нашего", – написал Галкин в своем Instagram, выразив соболезнования вдове режиссера Екатерине Белоцерковской.
"Я люблю своих маленьких зрителей"
Борис Грачевский – коренной москвич, родился в столице 18 марта 1949 года в семье культработника. На сцене он с самого детства, уже с пяти лет участвовал в концертных номерах своего папы. А в 10 лет впервые поставил новогодний праздник как режиссер.
С образованием в сфере культуры у него сложились непростые отношения. В 1968 году Грачевский окончил Калининградский механический техникум в Королеве, а через год решился на учебу во ВГИК. Однако он закончит его лишь спустя 23 года.
Параллельно с учебой Грачевский работал в кино. Он организовывал производство на картинах таких режиссеров, как Василий Шукшин и Марк Донской. В 1974 году наступает поворотный момент в его жизни и карьере. Грачевский вместе с драматургом Александром Хмеликом создал детский киножурнал "Ералаш", где работал директором и художественным руководителем.
Сначала "Ералаш" советские дети смотрели в кинотеатрах, затем его начали показывать на телевидении. По одной из легенд, название юмористического киножурнала основатели подсмотрели в письме некой советской школьницы. Однако позже Грачевский признался, что "Ералаш" предложила дочь Хмелика Мария.
Киножурнал благодаря личному участию Грачевского сумел пережить непростые 90-е годы. Чтобы спасти "Ералаш", он вложил в него собственные деньги и нашел спонсоров. За историю киножурнала в съемках принимали участие такие юные будущие звезды эстрады, как Юлия Волкова, Сергей Лазарев, Влад Топалов и Наталья Ионова, которую мы знаем как Глюкозу. В сериях часто появлялись и состоявшиеся знаменитости, такие как Леонид Ярмольник, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Геннадий Хазанов.
В 2000 году Грачевскому присвоили звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". Спустя девять лет он был награжден орденом Почета. В 2010 году – премией правительства РФ в области культуры, а в 2019 году – орденом Дружбы.
Москва 24 выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и поклонникам творчества Бориса Грачевского.
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