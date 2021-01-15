Умерла трехкратная чемпионка Олимпийских игр по академической гребле

Фото: Canadian Olympic Committee/Canadian University Rowing Association/Kevin Light

Скончалась трехкратная чемпионка Олимпийских игр по академической гребле канадка Кэтлин Хеддл. Экс-спортсменка ушла из жизни в возрасте 55 лет.

Как сообщается на сайте Федерации академической гребли Канады, Хеддл скончалась в Ванкувере. На протяжении 6 лет она боролась с раком груди и лимфатических узлов, который привел к меланоме и раку мозга.

"Кэтлин оставила наши сердца переполненными любовью и прекрасными воспоминаниями. Она принесла нашей семье столько радости", – рассказали в семье Хеддл.

Экс-спортсменка получила три золотые и одну бронзовую медали на Олимпийских играх 1992 и 1996 годов. Кроме того, Хеддл трижды побеждала на чемпионатах мира.