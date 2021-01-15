Умер актер из "Санта-Барбары" Питер Марк Ричман

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Американский актер Питер Марк Ричман, известный по роли в сериале "Санта-Барбара", скончался на 94-м году жизни, сообщает RT.

Отмечается, что актер умер в четверг, 14 января, в своем доме в Лос-Анджелесе по естественным причинам.

Питер Марк Ричман родился в 1927 году. Одной из первых работ актера в кино стала роль в классическом нуарном фильме "Черная орхидея" (1958) с Софи Лорен. Также Ричман известен по роли в комедии "Голый пистолет 2½: Запах страха" и участию в классических сериалах "Беверли-Хиллз 90210", "Рыцарь дорог", "Звездный путь" и "Санта-Барбара".