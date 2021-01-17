Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

С художественным руководителем киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским простились в столице 17 января. Его похоронили на Троекуровском кладбище, заявил РИА Новости друг Грачевского.

Грачевский умер 14 января в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусной инфекцией.

"Похоронили", – сообщил собеседник агентства.

Церемония прощания с Грачевским проводилась в Доме кино, на ней побывали артист Бедрос Киркоров, поэт Симон Осиашвили, актеры Владимир Долинский, Дмитрий Харатьян, Станислав Садальский и другие. Художественного руководителя "Ералаша" проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.

Борис Юрьевич Грачевский родился 18 марта 1949 года. После окончания Калининградского механического техникума он проходил службу в Советской армии (1968 год).

В 1974 году Грачевский и драматург Александр Хмелик стали основателями детского юмористического киножурнала "Ералаш", который обрел популярность на телевидении.