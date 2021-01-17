Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:38

Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

общество утраты

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

С художественным руководителем киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским простились в столице 17 января. Его похоронили на Троекуровском кладбище, заявил РИА Новости друг Грачевского.

Грачевский умер 14 января в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусной инфекцией.

"Похоронили", – сообщил собеседник агентства.

Церемония прощания с Грачевским проводилась в Доме кино, на ней побывали артист Бедрос Киркоров, поэт Симон Осиашвили, актеры Владимир Долинский, Дмитрий Харатьян, Станислав Садальский и другие. Художественного руководителя "Ералаша" проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.

Борис Юрьевич Грачевский родился 18 марта 1949 года. После окончания Калининградского механического техникума он проходил службу в Советской армии (1968 год).

В 1974 году Грачевский и драматург Александр Хмелик стали основателями детского юмористического киножурнала "Ералаш", который обрел популярность на телевидении.

В Москве завершилась церемония прощания с Борисом Грачевским

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать