В Доме кино завершилось прощание с Борисом Грачевским

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Доме кино в Москве завершилась церемония прощания с художественным руководителем "Ералаша" Борисом Грачевским.

Проститься с режиссером пришли его друзья, коллеги, поклонники, а также коллектив киножурнала. Среди присутствующих были Леонид Якубович, Елена Малышева, Эммануил Виторган, Бедрос Киркоров, Александр Пашутин, Александр Рапопорт, Дмитрий Харатьян, Александр Новиков, Станислав Садальский, актриса Оксана Стешина, Марк Рудинштейн и многие другие.

Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. Сообщалось, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. После окончания Калининградского механического техникума он проходил службу в Советской армии (1968 год).

В 1974 году Грачевский вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш". До 1984 года Грачевский был директором журнала, а впоследствии стал его художественным руководителем.

В 1990-х он окончил экономическое отделение Всероссийского государственного института кинематографии по направлению "Организация кинопроизводства".

Грачевский поставил художественные фильмы "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония". Многим также он знаком по ролям в фильмах "Мексиканский вояж Степаныча", "Короткие волны" и "Трое сверху".

Грачевский входил в общественный совет Российского еврейского конгресса и был членом попечительского совета благотворительного фонда "Улыбка ребенка". Он был награжден орденами Почета и Дружбы.