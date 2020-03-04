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Общество

15:22

Отец Киркорова задолжал приставам за нарушения ПДД

общество

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Народный артист РФ Бедрос Киркоров должен выплатить штрафы за нарушения правил дорожного движения. Известно, что он пренебрег ими в Московской и Новгородской областях, сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что в двух этих регионах отец Филиппа Киркорова в общей сложности получил 8 штрафов на сумму 6 тысяч рублей. Все они датированы 2019–2020 годами.

Согласно законодательству РФ, в случае игнорирования уплаты штрафов должнику могут запретить выезжать за пределы страны.

Ранее на Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД 2126 раз. Инспекторы ГИБДД остановили машину, однако водитель заблокировал двери. Полицейским пришлось разбить стекло, чтобы продолжить беседу уже в отделении. Как выяснилось, у владельца авто закончился срок действия водительских прав.

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