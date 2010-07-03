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Москва 24

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Общество

18:39

Машину москвички арестовали за неуплату парковки на 270 тысяч рублей

транспорт общество происшествия

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московский паркинг вместе с приставами эвакуировал автомобиль москвички на спецстоянку из-за долгов за парковку. Женщина задолжала 270 тысяч рублей, сообщил Администратор московского парковочного пространства (АМПП).

"Арестованный автомобиль Nissan Juke отправлен на специализированную стоянку, где будет находиться до полной уплаты всех задолженностей. Если этого не произойдет, то судебные приставы могут отправить авто на реализацию, чтобы погасить долг. <...> У неплательщицы имеются неоплаченные штрафы на 270 тысяч рублей", – сказано в сообщении администратора, передает РИА Новости.

Женщине отвели на оплату штрафов 60 дней. Если она вовремя не оплатит штрафы, то на нее будет наложен еще один административный штраф.

Также АМПП отметил, что неплательщикам могут запретить выезжать за границу и отказать в выдаче резидентского разрешения. Сертификаты, которые уже были выданы, могут приостановить, пока автомобилист не погасит долги.

В октябре этого года другая жительница Москвы была оштрафована на 500 тысяч рублей за неправильную парковку. В АМПП посоветовали ей обращаться в суд, подчеркнув, что учреждение действуют строго в рамках закона и отправляло ей постановления Почтой России.

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