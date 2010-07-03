Столичный водитель получил более 400 штрафов на миллион рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский автомобилист более 400 раз нарушил правила дорожного движения и получил штрафов в общей сложности на один миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что в отношении водителя было вынесено сразу 403 постановления об административных правонарушениях. Нарушителя оштрафовали в октябре. Мужчина ездил на автомобиле с иностранными номерами.

Ранее москвичку оштрафовали на полмиллиона рублей за неоплаченную парковку. Девушка переехала в Таганский район. Бесплатная парковка у ее нового дома маленькая, поэтому она решила оформить резидентское место на платной. Пользовалась им несколько месяцев. О том, что разрешение отняли почти сразу после того, как дали – девушка узнала только в октябре.

В июле депутаты Госдумы предложили альтернативное наказание для водителей, уехавших с места ДТП. Водители, которые скрылись с места аварии, смогут отделаться штрафом в 10 тысяч рублей, если ДТП без пострадавших. В более тяжелых случаях водителю грозит так же, как в действующем законе, до 15 суток ареста либо лишение прав до полутора лет.

