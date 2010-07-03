Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:30

Столичный водитель получил более 400 штрафов на миллион рублей

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский автомобилист более 400 раз нарушил правила дорожного движения и получил штрафов в общей сложности на один миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что в отношении водителя было вынесено сразу 403 постановления об административных правонарушениях. Нарушителя оштрафовали в октябре. Мужчина ездил на автомобиле с иностранными номерами.

Ранее москвичку оштрафовали на полмиллиона рублей за неоплаченную парковку. Девушка переехала в Таганский район. Бесплатная парковка у ее нового дома маленькая, поэтому она решила оформить резидентское место на платной. Пользовалась им несколько месяцев. О том, что разрешение отняли почти сразу после того, как дали – девушка узнала только в октябре.

В июле депутаты Госдумы предложили альтернативное наказание для водителей, уехавших с места ДТП. Водители, которые скрылись с места аварии, смогут отделаться штрафом в 10 тысяч рублей, если ДТП без пострадавших. В более тяжелых случаях водителю грозит так же, как в действующем законе, до 15 суток ареста либо лишение прав до полутора лет.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика