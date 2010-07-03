Жителя Урала лишили прав за нарушение ПДД его тезкой

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Жителя Урала лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде, хотя на самом деле правонарушение совершил его полный тезка. ЧП произошло в 2017 году, сообщает RT.

Уроженец города Карпинск Свердловской области Дмитрий Смирнов был лишен прав и оштрафован. Два года наряд ДПС задержали в городе Кунгур Пермского края пьяного водителя, у которого при себе не было водительских прав. Им оказался полный тезка жителя Карпинска – Дмитрий Сергеевич Смирнов – с той же датой рождения.

При оформлении протокола инспектор проверил данные его прав по базе. Система выдала номер водительского удостоверения уральца. Полицейский и записал его в протокол.

Дмитрий узнал об этом, когда стал проверять штрафы на сайте ГИБДД. Он решил восстановить обстоятельства недоразумения.

Мужчина выяснил, что нарушил права на самом деле водитель ВАЗ-2106, на тот момент снятого с учета. Процедура медицинского освидетельствования прошла по закону при понятых.

Спустя некоторое время мировой суд лишил его прав на один год и семь месяцев, приставы списали с карты штраф.

Дмитрий из Карпинска продал свой автомобиль, чтобы оплатить услуги юристов. Ему удалось доказать свою правоту приставам, и деньги мужчине вернули. Однако суд до сих пор не отдал ему водительские права.

