Уехавших с места ДТП предложили штрафовать на 10 тысяч рублей

Госдума предложила альтернативное наказание для водителей, уехавших с места ДТП. Соответствующие поправки к закону внесли депутаты от ЛДПР.
Водители, которые скрылись с места аварии, смогут отделаться штрафом в 10 тысяч рублей, если ДТП без пострадавших. В более тяжелых случаях водителю грозит так же, как в действующем законе, до 15 суток ареста либо лишение прав до полутора лет.
В проекте прописаны ситуации, когда водитель имеет право уехать с места аварии. Это допускается только если пострадавшему срочно требуется медицинская помощь или если в машине находится женщина, которую везут в родильный дом.
Авторы поправок отметили, что закон защитит водителей в случаях, когда они не заметили, что произошло ДТП (например, на парковке, слегка задев чужую машину). Согласно действующему законодательству, за это можно остаться без водительского удостоверения.
25 июня пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее, как наказывать водителей за нарушения ПДД. Были даны разъяснения по наказанию за нечитаемые номера. Например, если водитель специально закрыл номер листком бумаги, листвой, грязью, снегом, то суд может оштрафовать нарушителя на сумму до 5000 рублей или лишить прав (от одного до трех месяцев).
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