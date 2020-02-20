ГИБДД и судебные приставы будут выявлять злостных должников на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ольга Андреева

Инспекторы ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начнут выявлять участников дорожного движения, которые замечены в злостной неуплате штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Выяснилось, что на данный момент в России проживают более 70 автомобилистов и 180 юридических лиц, которые уклоняются от выплаты суммарного объема более чем в 1 тысячу неоплаченных штрафов. Например, ранее в Москве задержали мужчину, который нарушил ПДД 2126 раз.

Автомобили неплательщиков планируют выявлять за счет системы столичного видеонаблюдения. Аналогичную систему хотят применять в остальных регионах Центрального федерального округа.

Ранее сообщалось, что Москва и Московская область являются лидерами по количеству неоплаченных штрафов. В численном отношении это равно 3,3 миллиона исполнительных производств на сумму 2,8 миллиарда рублей только в столице.

