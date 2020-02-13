В столичном регионе зафиксировали наибольшее количество неоплаченных штрафов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва и Московская область стали лидерами по незакрытым штрафным санкциям в отношении водителей, сообщает "News.ru".

В столичном управлении Федеральной службы судебных приставов в 2019 году находилось 3,3 миллиона исполнительных производств по штрафам на сумму 2,8 миллиарда рублей.

В подмосковном управлении ведомства за 2019 год штрафов набралось еще больше – 3,7 миллиона на сумму 2,9 миллиарда рублей.

Ранее в Москве задержали водителя, который более двух тысяч раз подвергался наложению штрафных санкций. Кроме того, он обладал просроченными правами.

Также в России могут ввести санкции за несообщение о фактах нарушения правил дорожного движения.