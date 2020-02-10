В Москве задержали нарушившего 2126 раз ПДД водителя

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Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, который более 2,1 тысячи раз нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сотрудниками дорожно-патрульной службы задержан и привлечен к ответственности водитель, за которым числится более двух тысяч нарушений в области безопасности дорожного движения", – заявил начальник пресс-службы главка МВД Владимир Васенин.

Мужчину задержали в районе 12-го километра Рублево-Успенского шоссе. Изначально сотрудники ГИБДД хотели проверить документы водителя, однако выяснилось, что у прав истек срок действия, сам водитель был отстранен от управления машиной, которую еще и надо было передать на спецстоянку.

Водитель заблокировал двери автомобиля и не стал выходить по требованию инспектора. Полицейским пришлось разбить стекло двери, чтобы задержать нарушителя. На мужчину составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ.

В отношении мужчины провели проверку и выявили значащиеся за ним 2126 дорожно-транспортных нарушений. Его арестовали на 7 суток, а также выписали 184 протокола по статье 20.25 за уклонение от выплаты штрафов и предписаний.

Ранее Минюст РФ обнародовал проект обновленного Кодекса об административных правонарушениях. Согласно предварительному документу, принять новые нормы предлагается с 1 января 2021 года. В нем, в частности, детально прописаны потенциальные санкции за нарушения правил дорожного движения.

Кроме того, в России разрабатывают возможность штрафовать граждан, которые были свидетелями нарушения ПДД, но не сообщили об этом. По словам автора инициативы, депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова, за счет этого можно будет снизить уровень травматизма на дороге.

