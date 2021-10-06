Матвиенко раскритиковала Минтранс за плохое авиасообщение в регионах

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала работу Минтранса в сфере поддержки регионального авиасообщения, в том числе малой и полярной авиации, сообщает РИА Новости.

По ее словам, сейчас в этой области сложилась тяжелейшая ситуация.

"Передайте, пожалуйста, министру транспорта озабоченность всей верхней палаты состоянием малой авиации и полярной авиации. У нас должен работать не только "Аэфрофлот", у нас большая страна, и надо заниматься авиационным сообщением и развитием межрегиональных авиаперевозок. Передайте, что в Совете Федерации выразили неудовлетворенность тем, как занимается этим вопросом Минтранс", – сказала она, выступая на заседании Совфеда.

Спикер СФ поручила комитету по экономической политике подготовить слушания по этой теме с приглашением руководства Минтранса. По ее словам, им надо напомнить, что они отвечают не только за международные полеты, не только за авиаполеты из Москвы в Санкт-Петербург, но и за все авиационное сообщение страны.

Ранее сообщалось, что в следующем году в России планируется построить 21 самолет для гражданской авиации. Количество летательных аппаратов, используемых гражданской и государственной авиацией, в 2022 году должно составить 126, в 2023 году – 157, а в 2024 году – 178. Таким образом, уже спустя два года планируется поставить 37 самолетов, а в последний год указанного периода – 52 машины.

