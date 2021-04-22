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Москва 24

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Транспорт

18:07

Продажу субсидируемых авиабилетов через портал госуслуг могут начать к концу года

транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Субсидируемые авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг к концу года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора департамента государственной политики в области гражданской авиации министерства транспорта России Илью Белавинцева.

По его словам, в настоящее время специалисты работают над данной темой.

"Как раз сейчас прорабатываем, чтобы у нас к концу года эта возможность появилась", – уточнил Белавинцев.

Ранее стало известно, что субсидируемые перевозки в текущем году будут выполняться по 145 маршрутам, из которых 21 маршрут не субсидировался в 2020 году.

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