Продажу субсидируемых авиабилетов через портал госуслуг могут начать к концу года

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Субсидируемые авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг к концу года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора департамента государственной политики в области гражданской авиации министерства транспорта России Илью Белавинцева.

По его словам, в настоящее время специалисты работают над данной темой.

"Как раз сейчас прорабатываем, чтобы у нас к концу года эта возможность появилась", – уточнил Белавинцев.

Ранее стало известно, что субсидируемые перевозки в текущем году будут выполняться по 145 маршрутам, из которых 21 маршрут не субсидировался в 2020 году.