Кабмин расширил программу льготных авиаперевозок на всех жителей Дальнего Востока

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому программа льготных авиаперевозок распространяется на всех жителей Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Отныне пассажиры всех категорий, а не только льготники, зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав ДФО, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством. В списке таких рейсов 21 маршрут", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в список маршрутов, в том числе вошли перелеты с дальневосточной территории в Москву, Санкт-Петербург и обратно.
Ранее воспользоваться льготными перевозками могли граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин – старше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также многодетные семьи.
Член Общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов ранее рассказал, что в России может появиться транспортный кешбэк на покупку авиабилетов в Сибирь и на Дальний Восток. По его словам, в настоящий момент проект документа по возврату части средств при покупке семейного отдыха находится на обсуждении. Таким образом, отметил Зотов, это будет стимулировать поездки на Дальний Восток, в Сибирь и делать их доступнее. А жители Дальнего Востока и Сибири смогут так приехать в Центральную Россию.
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