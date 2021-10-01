В России планируют выпустить 21 гражданский самолет в 2022 году

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В следующем году в России планируется построить 21 самолет для гражданской авиации. Об этом свидетельствуют данные паспорта госпрограммы по развитию авиационной промышленности.

Количество летательных аппаратов, используемых гражданской и государственной авиацией, в 2022 году должно составить 126, в 2023 году – 157, а в 2024 году – 178. Таким образом, уже спустя два года планируется поставить 37 самолетов, а в последний год указанного периода – 52 машины.

Ранее стало известно, что в конце 2021 или начале 2022 года могут пройти испытания самолета Як-18Т с авиационным двигателем АПД-500, созданным на основе двигателя от отечественных автомобилей класса люкс Aurus. Двигатель планируется адаптировать и для легких самолетов акробатической категории.

По словам гендиректора ЦИАМ имени Баранова Михаила Гордина, АПД-500 по итогам полетов могут либо отдать в штучное производство, либо организовать серийный выпуск. В последнем случае процесс должен предваряться опытно-конструкторской работой сроком до 2,5 года.

