Совфед попросит доработать законопроект о дистанционном образовании

14:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Члены Совфеда 15 декабря отклонят законопроект Минпросвещения о дистанционном образовании и отправят его на доработку в Госдуму в связи с несогласованными правками, внесенными в документ министерством. Об этом сообщила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
"Во втором чтении в законе о подготовке кадров речь идет о дистанционном обучении, вычеркнули два слова, которые концептуально поменяли закон", – приводит РИА Новости ее слова.
В ходе совещания Матвиенко обратилась к замглавы Минпросвещения Андрею Корнееву, пояснив, что возлагает ответственность за произошедшее на него.
"Это не дело, когда под столом начинается мышиная возня, она все равно вылезет. <...> Это не к лицу министерству – пользоваться таким стилем", – подчеркнула спикер.
Она также призвала министерство активнее сотрудничать с профильными думскими комитетами. Матвиенко уточнила, что эта работа не потребует формирования согласительной комиссии.
Ранее Владимир Путин поручил разработать и утвердить концепцию развития дополнительного образования для детей до 2030 года. Правительство должно выполнить данное поручение до 1 апреля 2022 года.
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