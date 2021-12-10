Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:28

Совфед попросит доработать законопроект о дистанционном образовании

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Члены Совфеда 15 декабря отклонят законопроект Минпросвещения о дистанционном образовании и отправят его на доработку в Госдуму в связи с несогласованными правками, внесенными в документ министерством. Об этом сообщила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

"Во втором чтении в законе о подготовке кадров речь идет о дистанционном обучении, вычеркнули два слова, которые концептуально поменяли закон", – приводит РИА Новости ее слова.

В ходе совещания Матвиенко обратилась к замглавы Минпросвещения Андрею Корнееву, пояснив, что возлагает ответственность за произошедшее на него.

"Это не дело, когда под столом начинается мышиная возня, она все равно вылезет. <...> Это не к лицу министерству – пользоваться таким стилем", – подчеркнула спикер.

Она также призвала министерство активнее сотрудничать с профильными думскими комитетами. Матвиенко уточнила, что эта работа не потребует формирования согласительной комиссии.

Ранее Владимир Путин поручил разработать и утвердить концепцию развития дополнительного образования для детей до 2030 года. Правительство должно выполнить данное поручение до 1 апреля 2022 года.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать