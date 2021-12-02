Путин поручил разработать концепцию развития допобразования для детей до 2030 года

17:05
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил разработать и утвердить концепцию развития дополнительного образования для детей до 2030 года. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Правительство должно выполнить данное поручение до 1 апреля 2022 года.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила расширить действие образовательных сертификатов на дополнительное образование. Письмо с соответствующим содержанием она направила в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой.
Она напомнила, что в 2017 году российское правительство утвердило государственную программу развития образования, призванную в том числе обеспечить порядка 80% детей дополнительным образованием. В связи с этим Лантратова предложила выдавать соответствующие сертификаты не с пяти лет, а с рождения.
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